Bayat Aile Destek Merkezi(ADEM)’nin açılışı önceki gün gerçekleştirildi.

Açılışa Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, ilçe protokolü, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Vali Ali Çalgan, toplumun temel yapı taşı olan aileleri desteklemek amacıyla kurulan ADEM’lerin özellikle kadınların sosyal, kültürel ve mesleki gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Bu merkezlerin, kadınların üretkenliğini artıran, özgüven kazandıran ve toplumsal hayata daha aktif katılımlarını sağlayan birer yaşam alanı olduğunu söyledi.

Vali Çalgan, Bayat’ın nemli bir ihtiyacını karşılayacak olan bu merkezin, fiziki yapısıyla da oldukça güzel bir ortam sunduğunu ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.