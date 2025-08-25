Çorum'un Bayat ilçesi Belediyesi Personel Ltd. Şti., 4 ay süreyle geçici olarak istihdam edilmek üzere 2 beden işçisi alımı yapacağını duyurdu.

İlana göre, iş başvuruları 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Bayat Belediyesi'ne şahsen yapılacak.

MÜLAKAT 26 AĞUSTOS'TA YAPILACAK

Başvurusu kabul edilen adaylar için mülakat, 26 Ağustos 2025 tarihinde saat 11:00'de Bayat Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

Alım yapılacak pozisyon için adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az ilkokul mezunu olması ve adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor. Ayrıca, adayların 25-45 yaş aralığında olmaları ve en az 6 aydır Çorum'un Bayat ilçesinde ikamet ediyor olmaları şartı aranıyor.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların başvuru sırasında kimlik fotokopisi, adli sicil belgesi, diploma, sağlık raporu ve askerlik terhis belgesini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.