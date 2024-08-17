Çorum'un Bayat ilçesinde yatırımların değerlendirildiği ve yeni yatırımların görüşüldüğü Bayat İlçesi Değerlendirme Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

İlçe genelinde devam eden yatırımların değerlendirildiği ve yeni yatırımların ele alındığı toplantıda Vali Dağlı , kurumların yatırımlarına her zaman destek olacaklarını ve bu alanda işbirliği ve koordinasyonun büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıya Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, Bayat Kaymakamı Hakan Bahçe ile ilçe kurum müdürleri katıldı.