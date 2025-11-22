2.Amatör Küme’de bitime üç hafta kala şampiyonluk düğümünü çözecek veya dahada artıracak Bayat Belediyespor ile İkbalspor arasındaki maçı Muammer Tekmen yönetecek.

İl Hakem Kurulu bugün U 16 Final Grubu ve yarın oynanacak U 14 final grubu ve 2. Amatör Küme maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. Buna göre haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

U 16 FİNAL GRUBU: Mimar Sinanspor-Sungurlu Belediyespor: Nuriye Çınar Bal, Yunus Emre Yeşil, Necep Talha Arslaner. Vefa Gençlikspor- Gençlerbirliği: Ramazan Boyraz, Mahmutcan Doğan, Muhammed Eren Çamlı.

U 14 FİNAL GRUBU: Çorum İdman Yurdu- Osmancık Kandiberspor: Elvan Mert Armutcu. Arda Varlık, Mehmet Emin Dinçer. Vefa Gençlikspor- Mimar Sinanspor: Ömür Soytemiz, Recep Fatih Dursun, Yusuf Enes Demir.

2. AMATÖR KÜME: Osmancık Belediyespor- Buharaspor: İsmail Sırma, Mehmet Tuğluk, Mevlüt Dişçeken. Bayat Belediyespor- İkbalspor: Muammer Tekmen,.Ömür Soytemiz, Efe Ataç. Kargıserispor- Gençlerbirliği: Lütfican Arduç, Muhammed Yıldırım, Yunus Emre Günaydın.