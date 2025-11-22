Sağlık-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu ve Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Ağız ve diş sağlığının, toplum sağlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten Ahmet Saatcı, “Bu alanda büyük bir özveriyle hizmet sunan, hastalarının sağlığı ve mutluluğu için gecesini gündüzüne katan tüm diş hekimlerimiz, sağlık sistemimizin vazgeçilmez kahramanlarıdır. Zor çalışma koşullarına rağmen mesleklerini üstün bir gayret, sabır ve titizlikle icra eden diş hekimlerimizin emekleri her türlü takdiri fazlasıyla hak etmektedir. Onların özverili çalışmaları, toplumumuzun yaşam kalitesini yükseltmekte ve daha sağlıklı bir geleceğin temellerini atmaktadır” dedi.

Ahmet Saatcı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Çorum Sağlık-Sen Şubesi olarak, hastaları için uykusuz kalan, büyük bir titizlik ve özveriyle çalışan, alın teriyle hizmet üreten, her gün yüzlerce insana umut olan, emeğini ve yüreğini ortaya koyan tüm diş hekimlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, 22 Kasım Diş Hekimleri Günü’nü yürekten kutluyoruz. Gülümsemelerin çoğaldığı, sağlığın daim olduğu nice günlere. İyi ki varsınız.”

