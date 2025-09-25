Önceki dönem Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfedarasyonu Başkanlığı yapan ve halen Konya Milletvekili olarak mecliste görev yapan Mehmet Baykan Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nu ziyaret etti.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı ile Yönetim Kurulu üyeleri Cumhur Sevinç, Metin Çetinoğlu ile önceki dönemlerde İl Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Recai Kuzey tarafından karşılanan Mehmet Baykan, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ferhat Arıcı, Mehmet Baykan’a bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve yeni dönemli ilgili bilgiler vererek amatör spora katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.