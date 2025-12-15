İki sezon Çorum FK forması giyen tecrübeli file bekcisi Bayram Olgun Bulancakspor ile anlaştı.

Kariyeri boyunca Süper Lig, TFF 1. Lig ve 2. Lig başta olmak üzere, Türkiye Kupası mücadelelerinde forma giyen Bayram Olgun; ayrıca Milli Takım yaş kategorilerinde ülkemizi başarıyla temsil etti.

Profesyonel futbol hayatında; Ankaragücü, Manisaspor, Tuzlaspor, Kocaelispor, Iğdır FK ve Çorumspor gibi Türk futbolunun önemli kulüplerinin kalesini koruyan tecrübeli file bekçisi 3. lig 3. grupta mücadele eden Bulancakspor ile anlaştı.

Bulancakspor ligde 13. hafta maçları sonunda 17 puanla sekizinci sırada bulunuyor.