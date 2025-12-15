U 18 Liginde mücadele cumartesi günü oynanan dört maçla başladı.

İki grupta 14 takımla başlayan ancak iki takımın çekilmesi ile altışar takımın mücadele ettiği U 18 Liginde her hafta gruplarda iki takım bay geçiyor.

Mimar Sinanspor ilk hafta maçında evinde Osmancık Kandiberspor önünde 8-0 galip gelerek ilk haftanın liderliğini oturdu. Sungurlu Belediyespor ise sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği karşısında 6-0 galip geldi ve iddiasını ortaya koydu.

Maviayspor takımı ise Osmancık Belediyespor karşısında hükmen galip geldi.

B grubunda ise Alaca Belediyespor, İskilipspor deplasmanında 4-0 kazanharak ilk haftanın lideri oldu.

Vefa Gençlikspor ise ilk maçında Kültürspor önünde 2-0 kazanarak sezona üç puanla başyadı. İkbalspor ise ulukavakspor karşısında hükmen galip geldi.