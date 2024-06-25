Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde şehirler arasında hizmet veren 13 bin 855 otobüsün denetlenerek bu kapsamda Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı bir şekilde faaliyette bulunan otobüs işletmecilerine 23 milyon 453 bin 8 lira idari işlem uygulandığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklamasında, tatil öncesinde ve sonrasında, alınan tedbirler ve yapılan denetimler sayesinde vatandaşların bayram tatili boyunca rahat ve huzurlu bir şekilde yolculuk yaptıklarını bildirdi.

Tatil süresince, Bakanlık ekipleri ve kolluk kuvvetleriyle, 7 gün 24 saat sahada denetimler gerçekleştirdiklerine işaret eden Uraloğlu, vatandaşların huzurlu, rahat ve güvenli bir şekilde yolculuklarını sürdürmeleri için bayram tatili öncesinde ve bayram boyunca yurt genelinde otobüslere yönelik denetimleri etkin bir şekilde uyguladıklarını belirtti.

Uraloğlu, bayramı tatilinde şehirler arası otobüs seyahatlerinde büyük bir yoğunluk yaşandığını ifade ederek, 14-23 Haziran tarihlerinde 107 bin 896 şehirler arası otobüs seferi gerçekleştirildiği, bu seferlerde 3 milyon 782 bin 90 yolcunun seyahat ettiğini bilgisini paylaştı.

Bayram tatilinde şehirler arası otobüslerde fahiş fiyatlarla bilet satışlarının önlenmesine yönelik denetimleri de aralıksız olarak yaptıklarına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bayram tatili öncesinde ve bayram süresince şehirler arası otobüs seyahatlerine yönelik U-ETDS sistemi üzerinden elektronik olarak yaptığımız denetimlere ilave olarak, yolcu terminallerinde, yol kenarlarında ve kara yolları denetim istasyonlarında öncelikle, fahiş fiyatlı bilet satışı, korsan ve yetki belgesiz taşımacılık ve emeklilere yönelik yüzde 20 indirim uygulanıp uygulanmadığına dair 13 bin 855 otobüste denetim yaptık. Denetimler kapsamında Karayolu Taşıma Kanunu'na aykırı bir şekilde faaliyette bulunan otobüs işletmecilerine 23 milyon 453 bin 8 lira tutarında idari işlem uygulandı."

Bakan Uraloğlu, denetimlerin sadece bayramı kapsamadığını belirterek, fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması ve emeklilere ücret tarifesi üzerinden yüzde 20 indirim uygulanması için yurt genelinde otobüslere yönelik denetimlerin etkin bir şekilde sürdürüldüğünü bildirdi.