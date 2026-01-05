TÜİK’in 2025 Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 2026 bedelli askerlik ücreti belli oldu.

2025 Aralık enflasyon oranının açıklanmasının ardından memur zam oranı yüzde 18,60 olarak belirlendi. Bu kapsamda bedelli askerlik ücreti, 2025’in ikinci yarısı için 280 bin 850 TL iken, 2026 ilk yarısında 333 bin 88 TL’ye yükselecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde resmi rakamı açıklaması bekleniyor.

Zamlı bedelli askerlik ücreti 2026 yılının ilk altı ayı (1 Ocak-30 Haziran) için geçerli olacak.

Bedelli askerlik başvurusu e-Devlet veya askerlik şubesi üzerinden yapıldıktan sonra en geç 2 ay (60 gün) içinde ücret ödenmelidir.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.

Mevcut bedelli askerlik ücreti: 280 bin 850 TL

Memur maaş zammı: Yüzde 18,60

Yeni bedelli askerlik ücreti 2026 Ocak-Haziran: 333 bin 88 TL

Memur maaşlarının katsayı oranları bedeli askerlik belirlenirken kullanılır. Bedelli askerlik tutarı 240.000 gösterge rakamının ödemenin yapıldığı gün geçerli olan memur aylık katsayı çarpımı ile hesaplanır. Ocak ve Temmuz aylarında yeniden tespit edilir.