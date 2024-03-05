Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi Çorum grubunda Çorum Beden Eğitimi Öğretmenlerispor üç maçını da kazanarak grup birincisi olarak final grubuna yükselmeyi başardı.

İki Çorum ve iki Amasya takımının mücadele ettiği Bölgesel Lig grup birinciliği pazar günü oynanan maçlarla sona erdi.

Grupta iki Çorum takımı Beden Eğitimi Öğretmenlerispor ve Çorum Yurdumspor takımları iki Amasya temsilcisi 12 Haziranspor ve Şehzadelerspor takımlarını yenerek iki maçından da üçer puanla ayrılarak son gün grup birinciliği için karşı karşıya geldiler.

Çorum Yeni Spor Salonu’nda oynanan final maçında Beden Eğitimi Öğretmenlerispor rakibi önünde özellikle hücumda çok daha etkili bir oyun ortaya koydu.

Setleri 25-22, 25-18 ve 25-19 alan Beder takımı grup birincisi olarak 2. lig için mücadele etmeye hak kazandı.

Beder takımı tarihi ve yeri belli olmamakla birlikte Nisan sonu mayıs ayı başı gibi yapılacak final grubunda dört grup birincisinin geleceği final grubunda birinci olması halinde 2. lige yükselmeye hak kazanacak.