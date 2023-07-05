HURŞİT BOZKURT

Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması sonuçlarına göre, başarılı iş adamı Ali Bektaş’ın sahibi olduğu Bek Tarım, geçen seneye göre net satışlarını yüzde 194,3 artırarak listede 90 sıra birden yükseldi.

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin listelendiği 'Fortune 500 Türkiye-2022 Araştırması'nın sonuçları önceki gün açıklandı.

4 YILDIR TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA

Yönetim Kurulu Başkanlığını Ali Bektaş'ın yaptığı Bek Tarım, yatırımlarıyla 4 yıldır Türkiye'nin en büyük şirketleri arasında yer almayı başardı.

90 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

Fortune 500 listesinde 2022 yılında net satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 194,3 yükselten Bek Tarım, 4 milyar 666 milyon ile 90 sıra birden yükselerek 273’ncü sırada yer alarak başarısıyla Çorum’un gururu oldu.