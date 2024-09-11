Çorum Belediyesi Akkent Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde bulunan futbol sahasını baştan aşağıya yeniledi.

Uzun süredir kullanılan ve yıpranan sahanın yenilenmesi için Çorum Belediyesi bir süre önce çalışma başlatmıştı. İlk olarak bozulan tel örgüler yenilenirken sonrasında ise iyice yıpranan sentetik çim saha yenisiyle değiştirildi.

Akkent Mahallesi Muhtarı Necip Güler, mahallesinde bulunan futbol sahasının Çorum Belediyesi tarafından tamamen yenilenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Başta çocuklar ve gençler olmak üzere mahalle sakinlerimiz daha güvenli bir ortamda spor yapabilecekler. Sahamızın yenilenmesinden dolayı Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve emeği geçen tüm personele teşekkür ediyorum” dedi.