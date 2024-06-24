Çorum Belediyesi, vatandaşlarımızdan gelen taleplerde dikkate alarak 7A Binevler hattında değişikliğe gitti.

Yapılan değişiklikle vatandaşlar daha kısa sürede seyahatini tamamlayacak.

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Şehir genelinde yapmış olduğumuz toplu taşıma hat revizyon çalışmalarımız kapsamında 7A Binevler hattında vatandaşlarımızdan gelen taleplerde dikkate alınarak değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklikle bu hatta yapılan sefer sayıları düzenlenmiş olup vatandaşlarımız daha kısa sürede seyahatini tamamlayacaktır. 7A Binevler hattımızın yeni güzergâhı; gidiş istikametinde Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Merkez Otobüs Durağı - Gazi Caddesi - Osmancık Caddesi - Fatih Caddesi - Eşref Hoca Caddesi - Dr. İlhan Gürel Caddesi - Binevler - Slimkent, dönüş istikametinde ise Silmkent- Dr. İlhan Gürel Caddesi. - Özel Hastane - Eşref Hoca Caddesi – Fatih Caddesi – Gazi Caddesi – Recep Tayyip Erdoğan Caddesi Merkez Otobüs Durağı olarak hizmet vermeye devam edecektir.” denildi.