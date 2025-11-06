Çorum Belediyesi ikinci Gündüz Bakım Evi projesini hayata geçiriyor.

Proje Halk Bankası sponsorluğunda gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclisinin kasım ayı toplantısında Halk Bankası sponsorluğunda hayata geçirecekleri Gündüz Bakım Evi projesi hakkında bilgiler verdi.

Seçim vaatleri arasında yer alan üç adet Gündüz Bakım Evi projesinden ilkinin yapımına Ulukavak Mahallesi Tekceviz 14’üncü Sokak’ta başladıklarını şimdi ise ikincisinin Bahçelievler Mahallesi’ne yapılacağını kaydeden Başkan Aşgın, “Bahar 8.sokak ile 19.sokağın kesiştiği alanda yapılacak olan Gündüz Bakım Evi için Halk Bankası 30 milyon lira şartlı bağışta bulunacak. Bahçelievler Mahallemizde yapacağımız Gündüz Bakım Evi için Halk Bankası sponsor oldu. Halk Bankası Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan’a teşekkür ediyorum. En kısa süre içerisinde projemiz başlayıp hayata geçecek. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.