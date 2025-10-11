Çorum Belediyesi tarafından Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınan toplam 17 araç için anahtar teslim töreni düzenlendi.

Bünyesine 1 adet greyder, 1 adet yükleyici, 1 adet toprak silindiri, 3 adet kazıcı yükleyici beko loder, 1 adet asfalt yama robotu, 4 adet 12 metrelik otobüs, 1 adet körüklü 18 metrelik otobüs, 1 adet mini golf aracı, 2 adet minibüs, 1 adet süpürme aracı ve 1 adet konteyner yıkama aracı olmak üzere toplam 17 araç daha kazandıran Çorum Belediyesi, Hürriyet Meydanı’nda araç tanıtım töreni düzenledi.

Törene Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “7 yıldır düzenli olarak araç filomuzu yenileme hedefimizi ortaya koyuyoruz. Her yıl mutlaka yeni araçlarımızla daha güzel hizmet sunabilmenin aşkını ve heyecanını yaşıyoruz. Bugün itibariyle 17 yeni aracımızı daha hizmete alabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi

Son belediyesi meclisinde alınan karar ile toplu ulaşımın artık belediye şirketi olan Beltaş A.Ş yerine Çorum Belediyesi tarafından devam edeceğini belirten Başkan Aşgın; “Toplu ulaşımı doğrudan kamu hizmeti olarak sunmaya devam edeceğiz. Bu karar Çorum’da toplu ulaşım için tarihi bir karardır.” diye konuştu

Aşgın, 3 adet damperli kamyon, 1 adet atık toplama aracı, 5 adet çöp toplama aracı, 1 adet yol süpürme aracı, 2 adet itfaiye arazözü ve 1 adet sulama arazözünün de yolda olduğunu aktardı.

Çorum’da 16 mahallenin tamamına eşit hizmet götürdüklerini anlatan Aşgın;

“Görev aldığımız yaklaşık 7 yıl içerisinde hiçbir ayrım gözetmeden 16 mahallemizin 16’sını da bir görerek, nerede bir ihtiyaç varsa imkanlarımız ölçüsünde adil, hakkaniyetli bir anlayışla bütün mahallerimize hizmet götürdük. 100 binlerce kilometre altyapımız, 100 binlerce ton asfaltlarımız, yağmur suyu şebekelerimiz alt yapı ve üst yapı hizmetlerimiz ile şehrimizde adeta bir alt yapı devrimi gerçekleştirdik. Bir büyükşehir belediyesi olmadığımız halde ilçelerdeki alt yapı veya asfalt çalışmalarına destek vermeye devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı

Törende konuşan MHP Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Cumhur İttifakı olarak halka daha hızlı, daha etkin ve daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla belediyenin araç filosuna yeni araçlar kazandırıldığını söyledi.

BBP İl Başkanı Özkan Yandım ise Cumhur İttifakı belediyesinin çalışmaları, özverisi ve şeffaf belediyeciliğiyle her zaman öncü olduğunu vurgulayarak, son bir yılda araç filosunun ciddi oranda arttığını ifade etti.

Törende konuşan AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar da siyaseti milletin derdiyle dertlenmek, çözüm üretmek ve hikmet üretmek için yaptıklarını belirterek, “1994 yılından bu yana Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde eser ve hizmet üretme anlayışındayız.” dedi.

Belediyelerin ve yerel yönetimlerin çok önemli görev ifa ettiğini belirten Vali Ali Çalgan ise şehre kazandırılan yeni araçların hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından araçları kullanacak şoför ve operatörlere anahtarları, protokol üyeleri tarafından teslim edildi.

Tören yeni araçların şehir turu atmasıyla sona erdi.