Kış mevsimi boyunca vatandaşların güvenliğini ve konforunu ön planda tutarak, etkili bir mücadele yürütmeyi hedefleyen Çorum Belediyesi karla mücadele toplantısı gerçekleştirdi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Çorum Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına yönelik hazırlıklarını hızlandırdı. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir başkanlığında düzenlenen toplantıda, kar yağışına karşı alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıya belediyenin ilgili birim müdürleri katılırken her birimin, karla mücadele sürecindeki görev ve sorumluluklarını değerlendirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, toplantıda yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın kış şartlarından en az şekilde etkilenmesini sağlamak önceliğimizdir. Bu doğrultuda ekiplerimiz 7/24 görev başında olacak. Karla mücadeleyi daha hızlı ve etkili yürütebilmek için şehrimizi bölgelere ayırıp görevlendirmeler yaparak sorumluluk alanların belirledik. Kar kürüme, tuzlama ve temizlik çalışmalarımızı okul ve hastane bölgeleri, toplu ulaşım güzergahları ve ana yollar öncelikli olmak üzere çalışma yapacağız" dedi.