Çorumlu sanatçı Anıl Bektaş’ın resimleri ve İnci Name Bektaş’ın el sanatları “Yasemince Natural Sanat Sergisi” adıyla sanatseverlerle buluştu.

Sergi, Ankara’da Zafer Çarşısı Büyükşehir Belediyesi Güzel Sanatlar Galerisinde açıldı. Renkli ve doğal temaların ön planda olduğu sergide, Anıl Bektaş’ın özgün resim çalışmaları ile İnci Name Bektaş’ın el emeği göz nuru el sanatları büyük beğeni topladı.

İnci Name Bektaş'ın Çorum'da ikamet eden arkadaşları sergisin açılışında kendisini yalnız bırakmadı.

Açılışa sanatseverlerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Ziyaretçiler, sergilenen eserleri ilgiyle inceleyerek sanatçılardan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yasemince Natural Sanat Sergisi, 04-07 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.