Çorum Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısı 4 Ekim Cuma günü yapılacak.

Belediye Meclisi Salonunda saat 14.30’da yapılacak olan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.

Meclisin gündemine gelecek olan konular şunlar:

“Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı ilan edilmesi, Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına yetki verilmesi, imar planı değişikliği teklifinin İmar Komisyonuna havalesi, Ahçılar Mah.14.Sokak Hz. Ömer Cami yanında bulunan parka Şehit Jandarma Onbaşı Bekir Özaydın isminin verilmesi, Dr. Sadık Ahmet Cad. yeni yapılan parka Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz isminin verilmesi, 2025-2029 Yılı Stratejik Planı,

Yaydiğin 111 ada 90 ve 94 nolu parsellere yönelik imar planı değişikliği teklifi,

Ayarık mevkii 2120 ada 4 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği teklifi,

Bahçelievler Mahallesi 5080 ada 2,3,4,5 ve 6 nolu parsellere yönelik imar planı değişikliği teklifi, Yeniyol Mahallesi 421 nolu yapı adasının plan değişikliği sınırları içerisindeki kısmına yönelik imar planı değişikliği teklifi, Çepni Mahallesi 4555 ada 1 nolu parselin doğusunda bulunan plan değişikliği sınırları içerisindeki alana yönelik imar planı değişikliği teklifi, Karakeçili Mahallesi 4783 ada 9, 10 ve 11 nolu parsellere yönelik imar planı değişikliği teklifi, Çepni ve Yeniyol Mahalleleri içerisinde bulunan 1,5 hektarlık alana yönelik imar planı değişikliği teklifi, 1 adet imar planı değişikliği teklifinin imar komisyonuna havalesi, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çorum Kültür Turizm Derneği ile ortak hizmet projesi.”