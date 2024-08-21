Çorum'un Sungurlu ilçesinde Sungurlu Belediyesi şehir plancısı alımı yapacak.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilana göre, Sungurlu Belediyesi 1 şehir plancısı alımı ilanına çıktı.

İlana başvurular 23 Ağustos'ta sona erecek.

MÜRACAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak

Kadın Aday aranmaktadır.

25 30 Yaş aralığında olmak.

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

Görevini yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

Üniversitelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmak.

Görevinde tecrübeli olmak

Başvuru Şahsen Yapılacaktır.

Başvuru yapan adaylar arasından sadece uygun görülen adaylara dönüş

yapılacaktır.