31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre; Çorum Merkez İlçe Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri belli oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre; Çorum Merkez İlçe Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri belli oldu.

Buna göre; Çorum Belediye Meclisi Üyeliği seçimlerinde Cumhur İttifakı 20 üye, CHP 15 üye, Yeniden Refah Partisi 2 üye kazandı.

Çorum Merkez İlçe İl Genel Meclisi'nde ise AK Parti 4, CHP 3 üye ile temsil hakkı elde etti.