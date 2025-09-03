Vatandaşların rahat ve konforlu yollarda yolculuk yapabilmelerini hedefleyen Çorum Belediyesi şehrin çeşitli noktalarında asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Osmancık Caddesi’nde Karayolları ekipleri ile birlikte koordineli olarak çalışan Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler alt yapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte uzun yıllar asfalt sorununu ortadan kaldıracak şekilde kazı ve dolgu çalışmalarını tamamladı.

1600 metre uzunluğundaki yolun tek şeridini geçtiğimiz hafta tamamlayan ekipler, bu haftada da diğer şeritte asfalt öncesinde kazı ve dolgu çalışmalarına başladı.

FEN LİSESİ CADDESİ YENİLENİYOR

Osmancık Caddesi’nde çalışmalar devam ederken ekipler Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yapılan kanal çalışmasının ardından bozulmalar olan Fen Lisesi Caddesi’nde de asfalt çalışmalarına başladı. Terminal Kavşağı’ndan başlayan çalışmalar Öğretmen Lisesi kavşağına kadar toplam 300 metre uzunluğunda yolu kapsıyor. 8 Eylül’de başlayacak olan 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde çalışmaların tamamlanacağı belirtildi.

ŞENYURT 9. SOKAK YENİ GÖRÜNÜMÜNE KAVUŞUYOR

Geçtiğimiz haftalarda Şenyurt 9. Sokak’ta başlatılan çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.

Türk Telekom ve YEDAŞ tarafından yapılan alt yapı çalışmalarının tamamlanmasını bekleyen ekipler kaldırımlarda da tretuvar yenileme işlemlerini sürdürüyor. Şehrin önemli bağlantı noktalarından biri olan Şenyurt 9.Sokak’ta sürdürülen çalışmalarda kaldırım ve tretuvar çalışmaları bitme noktasına gelirken asfalt serim işleminin ise bu hafta tamamlanması hedefleniyor.

FATİH SULTAN MEHMET İLKOLU BAHÇESİNE 950 TON ASFALT

Şehrin farklı yollarında asfalt çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Fatih Sultan Mehmet İlkokulu bahçesinde de asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Okullardan gelen talepler üzerine çalışmalarını sürdüren ekipler 3 bin metrekare alanda 950 ton asfalt serim işlemi gerçekleştiriyor. Öğrencilerin daha konforlu bir alanda eğitim ve öğretim hayatlarını sürdürmeyi hedefleyen Çorum Belediyesi ekipleri çalışmaları 8 Eylül’de başlayacak eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlayacak.