Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan Kadınlar Lokali’nin açılışı Anneler Günü’nde yapılan törenle gerçekleştirildi.

Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve Çorum Belediyesi tesisleri içerisinde en büyüğü olma özelliğini taşıyan ve adını 1075 tarihinde Çorum’u fetheden komutan Melik Ahmet Gazi’nin eşinden alan Gülnuş Banu Sultan Kadınlar Lokali’nin açılış törenine Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkan Vekili Osman Fatih Gümüş, Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Özkan Yandım, siyasi partilerin temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehteran gösterisinin ardından, Fatih Sultan Mehmet Cami müezzini Yüksel Koca tarafından Kur’an- Kerim kıraati gerçekleştirildi. Açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Çepni Mahallesi Muhtarı Ömer Şahinbaş, tesisin kazandırılmasına emeği geçen Belediye Başkanı Dr.Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür etti.

HER EVLAT ANNELERİN ESERİDİR

Anneler Günü vesilesiyle anneler gününü kutlayarak Gülnuş Banu Sultan Kadınlar Lokali açılış konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Her evlat annelerin eseridir. Ülkemiz Milletimiz daha güzel günlere gidiyor ve daha güzel günler görüyorsak bunların hepsinin altında anneler var” dedi.

Azerbaycan’ın ünlü şairlerinden Bahtiyar Vahapzade’nin “Menim Anam” şiirini de seslendiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın 15. Sosyal Tesisi tamamen kadınlar için açtıklarını ve bu açılışı da anneler gününe denk getirdiklerini belirtti. Başkan Aşgın “2019 yılında göreve geldiğimizde Çorum’da bir tane sosyal tesis yoktu. İlkini açtık sonra hemşehrilerimiz tesislerimizi çok sevdi ve şu an 15.tesisimizi açtık. Bu Sosyal Tesisimiz en güzeli, en büyüğü, en fonksiyoneli hanımlara en çok yakışanı hayırlı uğurlu olsun. İsminin bize tarihimizi, medeniyetimizi, geçmişimizi hatırlatmasını istedik. Ethem Erkoç hocamız Gülnuş Banu Sultan ismini bize önerdi. Çorum’u ebediyen Türk yurdu yapan Melik Ahmet Gazi’nin eşi Gülnuş Banu Sultan’ın ismini öneren ve tesisin de isminin verilmesinde emeği olan Ethem Erkoç hocamıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dualarla Kadınlar Lokali’nin açılış kurdelesi kesildi.