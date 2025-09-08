Çorum Belediyesi, 2019 yılından bu zamana kadar 58 kilometrelik yağmur suyu şebeke çalışması yaptıklarını duyurdu.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, yağmur suyu çalışmasıyla birlikte Akşemsettin Caddesi, Bahabey Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Dr. İlhan Gürel Caddesi, Cemilbey Caddesi ve Sancaktar Sokak başta olmak üzere şehrin bazı noktalarında yaşanan sıkıntıların önemli ölçüde ortadan kalktığı iddia edildi.

Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerinin son 6 yılda 51 bin 407 metre yeni yağmursuyu hattı, 509 metre mevcut yağmursuyu hattı yenileme çalışması ve 6 bin 440 metre yağmursuyu ızgara bağlantısı olmak üzere toplam 58 bin 356 metre yağmur suyu şebeke çalışması gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, Çorum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü de meteorolojik uyarıları takip ederek riskli durumlarda önceden tüm ekiplerin koordinasyonunu sağladığı ifade edildi.

Sel riskine karşı teyakkuza geçen Çorum Belediyesi ekipleri, yağış öncesinde tüm mazgalların açık ve temiz tutulmasını sağladığı kaydedilirken, yağış sırasında da görevi başında olan saha ekipleri sel ve su baskını durumunda ihbarların alındığı Çağrı Merkezi ve Afet İşleri Müdürlüğü koordinesinde gece-gündüz görev yaptığı vurgulandı.