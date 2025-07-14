Gelecek Partisi Çorum'da çeşitli cadde ve sokaklara yerleştirilen su matikler hakkında kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama bekliyor.

Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, kentte çeşitli noktalarda hizmet veren su matikler hakkında Çorum Belediyesi’ne bir dizi sorular yöneltti.

İşte o sorular:

*‘Su matikler Çorum Belediyesi tarafından mı, yoksa açık veya kapalı ihale usulü özel bir şirket tarafından mı işletiliyor?

*İhalesi ne zaman yapılmış, ihaleye hangi firmalar katılmıştır?

*Hangi firma ihaleyi kazandı?

*Belediye’ye ne kadar gelir sağlanıyor?

*Özel şirket işletiyorsa yer/kira ücreti ödeniyor mu? Suyun kalite değeri (Ph) nedir?

*Tarım ve Orman İl Müdürlüğü veya Sağlık İl Müdürlüğü denetliyor mu? Denetleniyorsa belgesi nerededir?

*Elektrik giderini kim karşılıyor?