Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz’ın, daha önce kendisinin dile getirdiği sorunları gündeme taşıdığını ancak bu gündemin, maalesef, eksik ve üstü kapalı kaldığını belirtti.

Belediye Meclisi'nde konuşulmayan konular olduğunu kaydeden DP İl Başkanı Ahmet Damar, bunları şöyle sıraladı:

“Taşeron işçilerin sorunları, maaş hesaplama sisteminin neden değiştirildiği, 14 günlük maaşların neden belediye kasasında tutulduğu hala açıklanmamıştır.

Belediye Halk Otobüs şoförlerinden ve bazı şirket çalışanlarından neden taahhütname alındığı muallaktır. Bu durum, çalışanlar üzerindeki baskının göstergesidir. Pazar esnafına kesilen cezaların aksine, insan canına ve malına kastedebilecek müteahhitlere ne tür cezalar verildiği, hangi belgelerine el konulduğu aylar sonra sadece tüm evrakların mahkemeye verildiği şeklinde geçiştirilmiştir. Bu gecikme ve belediye personelinden ceza alan olup olmadığına dair sessizlik, bir kaçış şüphesi yaratmaktadır. Belediyeyi soyup soğana çeviren personelin tam olarak ne kadar öksüz, yetim ve Çorum halkının parasını çaldığı rakamsal olarak açıklanmamış, personel hakkında gereken işlemlerin yapılıp yapılmadığı belirsiz kalmıştır. Demirkubbe projesinin 22 milyon liraya ihale edilmesi ve Çorum halkına olan gerçek maliyeti hasıraltı edilmiştir. Belediye bütçesinden Tiktok giderlerinin ne kadar olduğu, reklam ve çekimlerin kimlere, nasıl ve hangi yöntemlerle yaptırıldığına dair tek bir söz söylenmemiştir. Belediyenin hali, zaten yokluğunu her fırsatta dile getirdiğimiz iç denetimin sıfır olduğu ve liyakatın tamamen göz ardı edildiği gerçeğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Yedi yıllık görev süresinin ardından, vekillik için yapılan şovun bedelini Çorum halkı ödemektedir. Demokrat Parti olarak açıkça söylüyoruz: Bizi kandıranlar bizden değildir. Bu yönetim anlayışını kabul etmiyoruz. Çorum Belediyesi yönetimini derhal liyakata, dürüstlüğe ve tam şeffaflığa davet ediyoruz. Belediyenin hangi kurumlarından daha ne yolsuzluklar çıkacağını endişeyle bekliyor ve bu takipçiliğimizden asla vazgeçmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Demokrat Parti olarak, Çorum'un her kuruşunun hesabını soracak, dürüst ve liyakatli bir belediyecilik vizyonunu savunmaya devam edeceğiz” dedi.

