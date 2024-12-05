Hitit Üniversitesi İskilip Meslek Yüksek Okulu Engelsiz Üniversite Kulübü, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle sosyal bir deney gerçekleştirdi.

Engelsiz Üniversite Kulübü tarafından yapılan ‘Beni Farkeder Misin?’ konulu sosyal deneye İskilip Devlet Hastanesi bünyesinde yer alan idari, personel ve halkın desteği oldukça büyüktü.

Yapılan sosyal deneyde görme ve fiziksel engeli olan bireyler rolüne giren kulüp üyelerine duyulan ilgi herkesi sevindirdi. Hitit Üniversitesi Engelsiz Üniversite Kulüp Danışmanı ve İskilip MYO Engelli Birim Temsilcisi Öğr.Gör. Dr. Ayşe Çalmaz ve Kulüp Başkanı Öğrenci Sinem Yüce, engelli bireylere özverili yaklaşımda bulunan herkese teşekkür belgesi takdim etti.