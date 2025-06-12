Çorum Belediyespor’un milli raketi Berat Özdemir Balkan Şampiyonası kadrosunda mücadele edecek.

Yıldızlar ve Gençler Balkan Badminton Şampiyonası 24-28 Haziran tarihleri arasında Yunanistan’ın Orestiada kentinde yapılacak. Balkan Şampiyonasında mücadele edecek yıldız ve genç masa tenisi milli takımı 16-23 Haziran tarihlerinde Lüleburgaz’da kampa girecek. Bu kampta Balkan Şampiyonasında mücadele edecek milli takım son hazırlıklarını yapacak.

Çorum Belediyespor’un milli raketi Berat Özdemir hedefinin Balkan Şampiyonasından madalyalar ile dönmek olduğunu söyledi.