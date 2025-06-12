Çorum Belediyespor’un milli raketi Berat Özdemir Balkan Şampiyonası kadrosunda mücadele edecek.
Yıldızlar ve Gençler Balkan Badminton Şampiyonası 24-28 Haziran tarihleri arasında Yunanistan’ın Orestiada kentinde yapılacak. Balkan Şampiyonasında mücadele edecek yıldız ve genç masa tenisi milli takımı 16-23 Haziran tarihlerinde Lüleburgaz’da kampa girecek. Bu kampta Balkan Şampiyonasında mücadele edecek milli takım son hazırlıklarını yapacak.
Çorum Belediyespor’un milli raketi Berat Özdemir hedefinin Balkan Şampiyonasından madalyalar ile dönmek olduğunu söyledi.
Editör: Halil Öztürk