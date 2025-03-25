Nevşehir, Kapadokya'da düzenlenen 2025 JOOLA Europe Youth Series Türkiye Open, beş günün ardından oynanan ferdi finalleriyle sona erdi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi spor salonunda yapılan Avrupa Gençlik Serisi ferdi müsabakalarıda milli takımda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Berat Özdemir iki altın ve bir bronz madalya kazanarak başarılı bir peformans gösterdi.

13 Yaş Altı Tek Erkeklerde, Berat Özdemir, finalde takım arkadaşı Ali Enes Seren'i 3-2 yenerek şampiyon oldu. Bronz madalyaları ise Ahmet Yiğit Gülenler ve Yunanistan'dan Theofanis Markoulakis aldı.

13 Yaş Altı Karışık Çiftlerde, Berat Özdemir/Belinay Davuş ikilisi finalde Ahmet Yiğit Gülenler/Duru Beril Tok çiftini 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz madalyalar ise Ali Enes Seren/Ela Su Yönter ve Aras Aydın/Armin Aydın ikililerine gitti.

Berat Özdemir turnuvada takımlar sıralamasında da üçüncü olarak iki altın ve bir bronz madalya ile başarılı bir organizasyona geride bırakarak gelecek adına güzel mesajlar verdi.