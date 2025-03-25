İlimizde bugün başlayacak olan U 14 grup birinciliğinde gruplar ve fikstür belli oldu.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan başkanlığında yapılan teknik toplantıda çekilen kura sonucunda A grubunda Ankara Etimesgutgücüspor, Merzifonspor ve Kırıkkale Gençlikspor, B grubunda Samsun Atakum Belediyespor, Kastamonu Yolspor ve Ankara Başkent Alsancakspor takımları yer aldı.

İtfaiye sahasında oynanacak bugün ilk maçta saat 13’de Ankara Etimesgutgücüspor ile Amasya Merzifonspor takımları karşılaşacak. Saat 15’de B grubu ilk maçında ise Samsun Atakum Belediyespor ile Kastamonu Yolspor takımları mücadele edecek.

Yarın bugün bay geçen takımlar ile ilk gün mağlup olan takımlar karşılaşacak.

Perşembe günü gruplarda son maçlar oynanacak ve gruplarında birinci olan takımlar 28 Mart cuma günü saat 13’de yarı final grubuna yükselmek için mücadele edecekler.