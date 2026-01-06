Kulüplü Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde Çorumlu sporcular erkeklerde şampiyonluk kadınlarda ise ikincilik madalyasının sahibi oldu.

Tek erkeklerde Çorum Belediyespor’dan Berk Öztoprak tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğu kazanırken Çorum Arenaspor kulübünden Aybüke Banu Şimşek ise finalde kaybederek Türkiye ikincisi oldu.

Ankara’da yapılan Navek Milli takım Seçme ve Türkiye Gençler Şampiyonasında tek erkeklerde Çorum Belediyespor’dan Berk Öztoprak Kenan Eren Kahraman ile finalde karşılaştı.

Güçlü rakibini yenmeyi başaran Berk Öztoprak büyük bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonluğunu kazandı. Tek erkeklerde Asaf Taha Eker üçüncü Onur Duran ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu. Tek erkeklerde Muhammet Ali Atakul beşinci, Arda Kekillioğlu 14. Ali Aşnas Gül ve Berat Özdemir ise 25. oldular.

Tek kadınlarda ise Çorum Arenaspor kulübünden Aybüke Banu Şimşek finalde Büşra Demir ile karşılaştı.

Zorlu bir mücadeleye sahne olan maçta rakibine yenilen Aybüke Banu Şimşek ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Ela Su Yönter üçüncü Selin Akyüz ise dördüncü oldu.

Arenaspor’dan Asude Tuba Şimşek ise altıncı oldu.

Milli takım seçmelerinde küçükler ve yıldızlar kategorilerinde müsabakalar devam ediyor.,