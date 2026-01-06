Okullu Yıldızlar Hentbol grup birinciliği dün oynanan yedi maçla başladı.

Erkeklerdeki temsilcimiz Mimar Sinanspor ilk maçını kazanırken kızlardaki temsilcimiz Ömer Mülazım Ortaokulu ise ilk günü bay geçti.

Yıldız erkeklerde sekiz yıldız kızlarda ise yedi takımın iki grupta mücadele ettiği grup birinciliğinde erkek maçları Tevfik Kış Spor Salonunda kız maçları iseToki Spor Salonunda oynanıyor. Erkeklerde A grubunda Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Tokat şampiyonları B grubunda ise Çorum Mimar Sinan Ortaokulu ile Sinop, Çankırı ve Samsun şampiyonları mücadele ediyor.

Çorum Mimar Sinan Ortaokulu ilk maçında Çankırı Mehmetcik Ortaokulu’nu çekişmeli bir müsabaka sonunda 27-23 yenerek gruba galibiyet ile başladı.

Temsilcimiz bugün saat 13’de Sinop Gelincik ile son maçında ise yarın saat 14’da Samsun Şehit Nejat Yaman Ortaokulu ile karşılaşacak.

Yıldız kızlarda ise Toki Spor Salonunda oynanan maçlarda A grubunda Samsun, Sinop, Kastamonu ve Tokat temsilcileri mücadele ederken Çorum şampiyonu Çorum Ömer Mülazım Ortaokulu B grubunda Amasya ve Bartın ile yer aldı. Grupta ilk günü bay geçen temsilcimiz bugün saat 12.30’da Amasya Ziya Paşa yarın yine aynı saatte Bartın Akçamescit Ortaokulu ile karşılaşacak.

Gruplarında birinci olan takımlar direk olarak yarı final grubuna yükselirken ikinci takımlar ise kız ve erkeklerde baraj maçı oynayacak ve kazanan takım yarı finale giden üçüncü takım olacak.