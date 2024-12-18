Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR), aralık ayı açlık ve yoksulluk verilerini açıkladı. BES-AR verilerine göre Aralık ayında açlık sınırı 30 bin 475 TL, yoksulluk sınırı ise 79 bin 948 TL’ye yükseldi.

‘ASGARİ ÜCRETLİ YALNIZCA KARNINI DOYURABİLİYOR’

Konuya ilişkin açıklama yapan BES Genel Başkanı Özer Avanaş, 17 bin 2 TL maaşla çalışan bir asgari ücretlinin, yalnızca karnını doyurabildiğini belirtti. Avanaş, açlık ve yoksulluk sınırının bir önceki aya göre artık kaydettiğini de belirterek, "Açlık sınırı bir önceki aya göre yüzde 4,73, yoksulluk sınırı ise yüzde 1,69 arttı." Avanaş, yaşam maliyetinin ise bir yıl içinde yüzde 59,53 oranında yükseldiğini söyledi.

SAĞLIKLI BESLENMENİN MALİYETİ BİN 15 TL

Sağlıklı beslenme maliyetinin ise günlük bin 15 TL'yi geçtiği vurgusunu yapan Avanaş, 2025 yılında da asgari ücretin açlık sınırının altında kalacağı öngörüsünde bulundu. Ayrıca büyükşehirlerde kamu emekçilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için maaşlarının yüzde 75-80'ini kiraya ödediğini ve birçok kamu emekçisinin öğrenci evleri gibi kolektif yaşam alanlarında yaşamaya çalıştığını belirten Avanaş, kamu emekçilerinin, asgari ücretlilerin ve emeklilerin yoksulluk sınırı üzerinde bir ücret talep ettiklerini belirtti.