Beşir Derneği tarafından Çorum'da oluşturulan gönüllü arama kurtarma ekibi, eğitim faaliyetlerini başarı ile tamamlayarak sivil toplum kuruluşları arasında ilk hafif arama kurtarma ekibi oldu.

EKİP 30 GÖNÜLLÜDEN OLUŞUYOR

Eğitim süreci hakkında bilgi veren Beşir Derneği Çorum Şube Başkanı Hüseyin Polat, 30 kişiden oluşan gönüllü ekibe farklı konularda hemteorik hem de uygulamalı olarak eğitim verildiğini söyledi.

Eğitimlerin AFAD ile işbirliği içerisinde yapıldığını aktaran Hüseyin Polat, "Gönüllülerimize önce online olarak eğitim verildi. Daha sonra 6 gün boyunca sahada hafif arama kurtarma eğitimi verildi. Sadece ilk yardım eğitimi kaldı. Onu da yüz yüze yapacağız" dedi.

SINAVI BAŞARIYLA GEÇTİLER

Gönüllülerin AFAD tarafından görevlendirilen bir komisyon tarafından teorik ve uygulamalı sınava tabi tutulduğunu ifade eden Polat, "Ekibimiz tatbikat, sahaya giriş süreci, olay yeri intikali ve bütün depremde kullanılan arama kurtarma ekiplerinin kullanımlarıyla ilgili hem bireysel hem ekip hem de grup olarak sınava tabi tutuldular. Hepsinden başarıyla geçtiler.

EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR

Eğitimlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlk yardım eğitimini de tamamladıktan sonra Çorum'da ilk defa bir sivil toplum kuruluşunun hafif arama kurtarma ekibini kurmuş ve faal hale getirmiş olacağız" diye konuştu.

İŞ İNSANLARINA VE VATANDAŞLARA DESTEK ÇAĞRISINDA BULUNDU

Hayırsever işadamlarına da çağrıda bulunan Polat, daha güçlü mücadele için ekipman noktasında desteğe ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, "Özellikle arama kurtarma araç ve gereçlerin tamamlanabilmesi noktasında hem iş insanlarımızın hem de vatandaşlarımızın sponsorluk desteğine talibiz. Bağış yapmak isteyen vatandaşlar 'Bağış'yazıp 4012'ye mesaj göndererek 20 TL bağışlayabilirler." ifadelerini kullandı.