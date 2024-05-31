Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü 1. Ulusal OMÜ Beslenme ve Diyetetik Sempozyumuna katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beslenme Diyetetik Bölümü ve OMÜ Beslenme ve Diyetetik Topluluğu işbirliği ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ”Mikrobiyota, BesIenme ve Sağlık” konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü de 20 kişilik kafile ile birlikte sempozyuma katılım sağladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sempozyum düzenleme kuruluna, katkı sağlayan Çorum Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür edildi.