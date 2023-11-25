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Çorum'un Alaca ilçesinde yol kayması sonucu beton mikseri devrildi, kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Suludere köyünde bulunan bir inşaata beton taşıyan kamyon, beton pompasına yanaştığı anda toprak yolun kayması sonucunda beton mikseri devrildi.

Kazada mikser sürücüsü Rıdvan G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekipler tarafından olay yerinde tedavi edilirken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. (İHA)