Sivas BAL baraj maçında Mustafa Bıçakcı’ya görev.

Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 18 Mayıs pazar günü Sivasgücü Belediyespor ile İmranlıspor takımları arasında oynanacak baraj maçı 4 Eylül Spor Vadisi 1 nolu çim sahada oynanacak maçı Ankara bölgesi hakemi Mete Burak Kaya yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Yozgat’tan Muhammed Buğra Karaca ve Mustafa Aksoy yapacak.

Maçta dördüncü hakem olarak ise Ankara’dan Orhan Güngör görev yapacak. Maçta gözlemci olarak ise Mustafa Bıçakcı görevli. Bu maçı kazanan takım önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Ligde Sivas’ı temsil edecek.