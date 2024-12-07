Erkekler Voleybol 2. ligi 3. grupta ikinci yarı hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak.

Sungurlu Belediyespor ikinci yarının ilk hafta maçında yarın evinde Yedidağspor’u konuk edecek. Sungurlu Belediyespor yarın saat 14’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonu’nda Yedidağspor ile karşılaşacak.

Ligde ilk yarıyı dokuz galibiyet ve bir mağlubiyet ile tamamlayan Sungurlu Belediyespor ilk yarıda on maçta 4 galibiyet beş mağlubiyet alan ve 14 puanla yedinci sırada bulunan Yedidağspor önünde kazanarak ikinci yarıya üç puanla başlamak istiyor.

Ligin ilk maçında Yedidağspor deplasmanında 3-2’lik zorlu bir galibiyet alan Sungurlu Belediyespor ikinci yarıdada kazanarak final grubu yolundaki avantajını devam ettirmek amacında. Antrenör Mustafa Özdemir ligde devre arası olmadığını bu yüzden ekstra bir çalışma imkanı olmadığını belirterek ‘Yarın evimizde oynayacağımız maçta kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok. Sungurlulu voleybol severlerin vereceği destek ile kazanarak hedefimize bir adım daha yaklaşmak istiyoruz’ dedi.

Sungurlu Belediyespor ile Yedidağspor takımları arasındaki maçı ilimiz klasman hakemi Hasan Öztürk yönetecek yardımcılığını ise Can Acar yapacak. Maçın gözlemcisi de ilimizden Mahmut Uysal.