Osmancık doğumlu milli futbolcu Bilal Kısa Teknik Direktör olarak ilk görevini Menemen FK’da yapacak.

Süper Lig ve 1. ligde bir çok takımda forma giyen milli takımda oynayan ve son olarak Galaasaray’da futbolculuğu tamamlayan Bilal Kısa Teknik adam olarak ise Kayserispor, Çaykur Rizezspor ve Eyüpsporn takımlarında antrenör olarak görev yaptı. 2022 yılından buyana teknik adam olarak görev yapmayan Bilal Kısa Menemen FK takımı ile teknik direktör olarak anlaştı. Genç teknik adam yeni takımı ile resmi imzayı atmasının ardından takımın başında antrenmana çıktı.