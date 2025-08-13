Arca Çorum FK’nın Amedspor ile oynadığı maçta tribünlerde deki bayan ve çocuk sayısının fazla olması dikkat çekti.

Kırmızı Siyahlı takımın sezonun ilk maçında Amedspor karşısına stadı dolduran Çorumlu futbol severlerin bu ilgisi kadar tribündeki çocuk ve bayan sayısının çok olması dikkat çekti. Tribündeki bu kalabalığa rağmen taraftarın belli bölümlerde takıma destek tam verememesi ve anonsla taraftarın takıma destek sağlanması eksik taraftı. Güzel tarafı ise kadınlar ve çocukların ağırlıkla olması nedeni ile tribünlerdeki küfür ve kötü tezahüratın azalması oldu. Çorum FK’nın hedefe gitmesi halinde iç saha maçlarının böyle kapalı gişe olması bekleniyor.