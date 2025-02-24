Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Valilik Kupası’nın sahibi Eren Arslaner oldu.

20-22 Şubat tarihleri arasında Golden Break Bilardo Salonunda düzenlenen Valilik Kupası 8 Top Pool turnuvasında 28 sporcu mücadele etti.

Eleme sistemine göre oynanan maçlar sonunda turnuvanın final maçında Eren Arslaner ile Bilal Çığır finalde karşılaştı.

Final maçında rakibini yenen Eren Arslaner birincilik ödülünün sahibi olurken Bilal Çığır ise ikinci oldu.

Üçüncülüğü Ziya Beyaz’ın kazandığı turnuvada dördüncülük ödülünü ise Mehmet Darıcık oldu. Turnuvada en centilmen sporcu ödülünü ise Ahmet Üzüm aldı.

Bilardo İl Temsilcisi Yüksel Tavukcı turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik etti ve İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a bilardoya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti ve dereceye giren sponcuları kutladı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.