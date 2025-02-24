18-21 Şubat 2025 Tarihleri arasında Tevfik Kış Spor Salonunda yapılan Okul Sporları Mahalli Yıldızlar -Gençler Genel ve Kızlar Satranç Takım Yarışmaları tamamlandı.

Toplamda 42 takım e 256 sporcunun mücadele ettiği il birinciliğinde kategorilerinde şampiyon olan okullar ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandılar.

Yıldızlar Genel Satranç Takım yarışmalarına 16 Takım 76 Sporcu ile katılımın sağlanırken, Yıldızlar Kızlar Takım yarışmalarına ise 7 Takım 38 Sporcu ile gerçekleşirken Gençler Genel Satranç Takım Yarışmalarına 22 Takım 107 Sporcu ile katılım sağlanırken, Gençler Kızlar Takım Yarışmalarına ise 7 Takım 36 Sporcu ile katılım gerçekleşti.

İki gün süren satranç takım yarışmalarının sonunda Yıldızlar Genel Kategoride 23 Nisan Ortaokulunun ikinci takımı şampiyonluğu göğüslerken, ikinciliği Yunus Emre Ortaokulu elde etti. Üçüncülüğü Özel Çorum Ada Ortaokulu, dördüncülüğü 23 Nisan Ortaokulu elde etti.

Yıldız Kızlar Satranç Yarışmalarında ise Şampiyonluğu Necip Fazıl Kısakürek ortaokulu elde ederken, Osmancık Nene Hatun Ortaokulu, Üçüncülüğü 23 Nisan Ortaokulu, Dördüncülüğü Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulunun 2 takımı elde etti.

Gençler Genel Kategoride 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi, ikinci takımı şampiyonluğu göğüslerken, ikinciliği Atatürk Anadolu Lisesi 3. Takımı elde etti. Üçüncülüğü Sungurlu Fen Lisesi, dördüncülüğü Osmancık Ömer Derin Dere Fen Lisesi elde etti.

Gençler Kızlar Satranç Yarışmalarında ise Şampiyonluğu Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi elde ederken, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi, Üçüncülüğü Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu Lisesi, Dördüncülüğü Atatürk Anadolu Lisesi elde etti.

Nisan ayında gerçekleştirilecek olan Grup yarışmalarına ilimizi Yıldızlar Genel Kategoride 23 Nisan Ortaokulu, Yıldız Kızlar kategorisinde Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu ve Osmancık Nene Hatun Ortaokulu, Gençler Genel Kategoride 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Gençk Kızlarda ise Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi temsil etmeye katılmaya hak kazandı.

Satranç İl temsilcisi Mesut Çetinoğlu 2024-2025 Okul Sporları Mahalli Küçükler - Yıldızlar - Gençler Genel ve Kızlar Satranç Takım Şampiyonasına 42 takım 256 sporcunun katılımıyla bir rekora imza attıklarını, turnuvanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi aşamasında yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran'a, Okul Sporları Şube Müdürü Ayşe Şenyuva'ya, Okul Sporları temsilcisi Mustafa Türkay'a teşekkür etti.