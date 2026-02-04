Çorum Belediyesi ev sahipliğinde, TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında düzenlenen Bilim Çorum TÜBİTAK Bilim Merkezleri Kış Akademisi, kapanış töreniyle sona erdi.

Kapanış programı kapsamında, “Yenilenebilir Enerji” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye, Hitit Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Sertaç Samed Seyitoğlu konuşmacı olarak katıldı.

Dr. Seyitoğlu, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi, sürdürülebilirlik ve gelecekte enerji alanında yaşanacak gelişmeler hakkında öğrencilere bilgiler aktardı.

Bilim Çorum’da gerçekleştirilen program süresince öğrenciler, iki ayrı akademide uygulamalı ve zengin içerikli eğitimlerle bilimsel çalışmalarla buluştu. Kış Akademisi sonunda yapılan değerlendirme sınavında başarılı olan öğrenciler, Başarı Belgesi almaya hak kazandı.

Program sonunda söyleşiye katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edilirken, sınavda başarılı olan ilk üç öğrenciye öğrencilere ayrıca TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları hediye çeki verildi.

