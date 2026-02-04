Türkiye çılgınlar gibi Rusya'dan alıyordu! Meğerse dev rezerv Çorum'un altında yatıyormuş.

Enerji Günlüğü sitesinde yer alan habere göre, Çorum İli, Laçin İlçesinde Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınan ruhsat sahasında Eti Bakır A.Ş. tarafından 86667 ruhsat numaralı (ER: 3383585) 1782,24 hektarlık kömür sahasında hem işletme alanında hem de üretim miktarında kapasite artışı planlanıyor.

PROJENİN DEĞERİ 85 MİLYON

Projenin değeri yaklaşık 85 milyon TL olarak hesaplanıyor.

Mevcut durumda 147,27 ha alanda gerçekleştirilen faaliyet ile yıllık 206 bin ton kapasite ile üretim yapılıyor. Kapasite artışı ile birlikte mevcut alana toplam 817,6 hektar alanın daha eklenmesiyle toplamda 964,91 hektar alanında üretim yapılması planlanıyor. Alandan 1.000.000 ton/yıl malzeme alınması ve 600 bin ton/yıl kömür üretilmesi planlanıyor.

Kapasite artışı ile mevcut 30 olan çalışan sayısının 45’e çıkarılması planlanıyor.

TESİS KAPASİTESİ ARTACAK

Üretilen kömürüm tamamı kırma eleme tesisinde işleme tabi tutulacak. Kapasite artışı sonrasında ise üretilecek 600.000 ton/yıl kömürün 582.524,272 ton/yıllık kısmı iyileştirme işleminden; 257.050,5 ton/yıllık kısmı yıkama işleminden geçirilecek.