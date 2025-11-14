Çorum Belediyesi’nin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçirdiği “Bilim Çorum” merkezinde etkinlikler hız kesmeden devam ediyor.

İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik haftalık olarak gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında, ara tatil döneminde düzenlenen Veli-Çocuk Etkinliği ailelerden yoğun ilgi gördü.

Etkinlik kapsamında gün boyunca iki seans hâlinde tasarım, matematik, doğa, teknoloji ve uzay temalarında atölyeler gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarına özel olarak hazırlanan Orion Takım Yıldızı, Gergin Köpükler, Mini Davulcular, Hava Yastıklı Tekne ve Roket Atölyeleri, katılımcılara hem eğlenceli hem de öğretici uygulamalar sundu. Sınırlı kontenjanla yürütülen çalışmalarda çocuklar, velileriyle birlikte birebir deneyler yaparak bilim ve teknolojiyi daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik sonunda konuşan veliler, çocuklarıyla birlikte bilimsel aktiviteler yapmanın kendileri için büyük mutluluk olduğunu belirterek Çorum Belediyesi’ne teşekkür etti. Çocuklar ise atölyelerde öğrendikleri bilgiler ve yaptıkları deneylerin kendilerini çok heyecanlandırdığını ifade etti.

Çorum Belediyesi’nin öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı’nın destekleriyle faaliyet gösteren Çorum Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi “Bilim Çorum”, bilim ve teknoloji odaklı çalışmalarını yıl boyunca çeşitli atölye ve etkinliklerle sürdürüyor.