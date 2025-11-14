Samsun'da bir kasap, tartışma sırasında kız kardeşinin boynuna kasap bıçağı dayadığı gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olay, Canik ilçesi Kuzey Yıldızı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.D. (28) adlı kasap, evlerinde eve misafir geleceğini söyleyip "Sen evden git" diyen ailesiyle tartıştı. İddiaya göre O.D., kız kardeşi F.D.'nin boynuna kasap bıçağı dayayıp aile fertlerini dehşete düşürdü.

İhbar üzerine olay yerine gelen Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri sevk edilerek şüpheli O.D. gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen O.D.'nin savcıya verdiği ifadede olaydan dolayı 'pişman olmadığını' söylediği öğrenildi. Savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen O.D., mahkemede ise pişman olduğunu söylemesine rağmen tutuklanmaktan kurtulamadı. Mahkemece tutuklanan O.D., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.