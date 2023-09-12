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Hitit Üniversitesi tarafından 13-15 Eylül tarihleri düzenlenen Uluslararası Ortaköy-Şapinuva Çalıştayına katılmak üzere Çorum’a gelen bilim insanları Ortaköy’ü gezdi.

Ortaköy’de yapılan programda konuşan Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, “İlçemize ve Şapinuva yöresine gerçekleştirmiş olduğunuz ziyaret bizler için çok değerli. Şapinuva ören yerinde yaklaşık 30 yıldır gerçekleştirilen kazı çalışmaları Dünya tarihine ışık tutuyor. İnsanlığın yaşamış olduğu değerleri bize aktarıyor. Siz kıymetli bilim insanlarını ilçemizde misafir etmekten çok mutlu olduk. Her birinize ilçe halkım adına ayrı ayrı hoş geldiniz diyorum” dedi.

Programa Ortaköy Kaymakamı Adem Can Okur, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Şapinuva örenyeri onursal kazı başkanı Prof. Dr. Aygül Suel, Şapinuva ören yeri Kazı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder İpek ve Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Japonya, Macaristan, Rusya, Polonya’dan bilim insanları katıldı.