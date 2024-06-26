Çorum Bilim Sanat Merkezinde (BİLSEM) “Yapay Zeka ve Yenilenebilir Enerji” konulu konferans düzenlendi.
BİLSEM konferans salonunda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak Amasya Üniversitesinden akademisyenler katıldı.
Konferansı İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutcu, BİLSEM’de görevli eğitimciler ile öğrenciler izledi.
Konferansın ardından misafir akademisyenler BİLSEM’i gezerek yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldılar.
Editör: Harun Akkaya