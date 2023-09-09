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İşletmeciliğini Gülşen-Gülşah Çadır’ın yaptığı Bi’Mezze dualarla açıldı.

Karakeçili Mahallesi Albayrak 5.Sokak numara 2 (Beyaz Otel yanı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Bi’Mezze’nin açılışına Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum Aşcı ve Lokantacılar Odası Başkanı İsmet Çıtak ile davetliler katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından davetliler işyerini gezerek işletme sahibi Gülşen-Gülşah Çadır, kardeşlere ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundular.

30 çeşit meze, Arnavut Ciğeri, tost çeşitleri ve içecek çeşitleri Çorum halkının hizmetinde olduklarını belirten Çadır kardeşler, yaptıkları mezelerin tamamen doğal ürünlerden yapıldığını, ev yapımı ürünler olduğunu ifade ederek; “Mezelerimizin lezzetine güveniyoruz. Çünkü mezelerimiz tamamen organik ve ev yapımı ürünler. Yaprak sarma, haydari, şakşuka, lahana sarma, humus, rus salatası, kısır, mücver, atom, karidesli mantı, barbunya, enginar, ezme, yoğurtlu semiz otu gibi 30’a yakın meze çeşidimiz bulunmakta. Ayrıca Arnavut Ciğeri, tost çeşitlerimiz ve içecek çeşitlerimiz ile Çorum halkının hizmetindeyiz.” dedi

Çadır, ev ve işyerlerine paket sipariş teslimatı da yaptıklarını sözlerine ekledi.