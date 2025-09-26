Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, yeni yönetmeliğin tam olarak uygulanması durumunda binalarda enerji verimliliğiyle önümüzdeki 10 yılda yaklaşık 50 milyar TL tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) iş birliğiyle düzenlenen "Binalarda Enerji Verimliliği Bölgesel Semineri"nin 4'üncüsü Samsun'da yapıldı. İlkadım ilçesinde bir otelde gerçekleşen seminerde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan, "Yeşil bina sertifikasının uluslararası platformlarda açılmasını istiyoruz. Amerika'nın. İngiltere'nin sertifikaları tüm dünyada kullanılıyor. Yeşil bina sertifikamızın uluslararası alanda olması için gayret içerisindeyiz. Yeşil bina sertifika sistemini güncelleyerek yaptığımız çalışmalarla yüzde 30 enerji verimliliği sağladık. Kritik konu ise konfor alanımızı düşürmedik. Artık her bölgenin hassas hesaplamasını yapacağız. Örneğin Ankara Elmadağ'daki ısı değeri ile Altındağ'daki ısı değeri birbirindeı çok farklı. Aynı derecelere göre bina tasarımını hesaplamak bizi tasarrufsuz bir tasarım yapmaya itiyordu. Bunu düzelttik. Su tasarrufu ile ilgili son 4 ayda yaptığımız çalışmalar var. Bu yaptığımız düzenlemelerle 10 milyon metreküp su tasarrufu yapacağımızı öngörüyoruz. Suyu kullanmıyor değiliz. Yaptığımız tasarımlarla kayıp kaçağı sıfırlayarak, daha ekonomik kullanarak 1 yılda 10 milyon metreküp tasarruf yapmayı hedefliyoruz. Samsun'un 4 aylık içme suyu ve sulama ihtiyacı kadar su tasarrufu yapmış olacağız. TSE, bakanlık ve İZODER ile ortak yaptığımız bu çalışma hayata geçti. Bizim öngörümüz yaklaşık 10 yılda bu yönetmeliğin düzgün uygulanmasıyla 50 milyar TL' ye yakın tasarruf edeceğiz" dedi.

"Sorumluluk ve toplumsal bir zorunluluk olduğu açık"

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise, "Enerjiyi verimli kullanmak hem bireysel hem de ulusal ekonomimize katkı sağlarken, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın teminatı olarak gördüğümüz gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre ve dünya bırakmamızın da en önemli yollarından biridir diye değerlendiriyoruz. Samsun'umuzda yaklaşık 13 ana konuda çevre ile ilgili projeler yürütüyoruz. 2024 yılında İl Mahalli Çevre Kurulu'nda aldığımız kararla 2025 yılını Samsun için Çevre Yılı kabul ettik. Ayda bir düzenli benim başkanlığımda İl Mahalli Çevre Kurulu toplanmakta, ana yürütücüsü başta Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, Sahil Güvenlik Teşkilatından DSİ Bölge Müdürlüğüne kadar olmak üzere 13 konuda çalışma yapıyoruz. Burada hava kirliliğinin, deniz kirliliğinin önlenmesinden nehirlerin kirliliği, atık motor yağlarının, bitkisel yağların, kağıt atıkların değerlendirilmesine, hatta bitkisel ambalaj ürünlerinin, gübre torbalarının bertaraf edilmesine kadar çok farklı konularda arkadaşlarımız proje yürütüyorlar. Enerji verimliliği açısından da bu projelerin önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Revize TS 825 Standardı ile enerji verimliliğinin yüzde 25 oranında artmasını bekliyoruz"

İZODER Başkanı Emrullah Eruslu da, "Revize TS 825 Standardı ile U değerlerinde iyileştirme yapılmış, daha kalın ve nitelikli yalıtım uygulamalarının önü açılmıştır. Yeni standardın eskiye kıyasla binalarda enerji verimliliğini yüzde 25 oranında artırmasını bekliyoruz. Yeni standarda göre 3. iklim bölgesine giren Samsun ilimizde asgari yalıtım kalınlıkları; dış cephede 4-5 santimetre yerine 8-9 santimetre, çatılarda 8-9 santimetre yerine 12-14 santimetre, döşemelerde 5-6 santimetre yerine 8-9 santimetre olarak güncellenmiştir. Yeni TS 825 Standardı'nın ülkemizin enerji ithalatını azaltmada ve net sıfır hedeflerine ulaşmada büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bölgesel eğitim programına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, Amasya, Çorum, Giresun, Kastamonu, Ordu, Rize, Sinop, Sivas, Tokat ve Trabzon illerinin müdürleri ile teknik personel, mühendis ve mimarlar katıldı.(İHA)